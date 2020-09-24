Разработка внедрение систем менеджмента ISO ГОСТ Р ИСО 

Успешность построения бизнес-процессов организации зависит от разных факторов: внешних и внутренних. Применение системного подхода к управлению, стандартизация процессов вносят ощутимый вклад в результативность и эффективность деятельности предприятия.

Внедрение систем менеджмента – это реализация принципа постоянного улучшения, снижение издержек производства, повышение инвестиционной привлекательности.

Виды стандартов ГОСТ Р ИСО ISO

Здесь представлены самые популярные стандарты, если не нашли какой-то стандарт обратитесь к нашим консультантам.

Внедрение ISO 50001

Внедрение ISO 50001

✔️ Система энергетического менеджмента ISO 50001 окажем…

Подробнее
Внедрение ISO 14001

Внедрение ISO 14001

✔️ Система экологического менеджмента ISO 14001 окажем…

Подробнее
Внедрение ISO 45001

Внедрение ISO 45001

✔️ Система менеджмента охраны здоровья и безопасности…

Подробнее
Внедрение ISO 13485

Внедрение ISO 13485

✔️ ISO 13485 система менеджмента качества в медицине…

Подробнее
Внедрение ISO 9001

Внедрение ISO 9001

✔️ ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001) Системы менеджмента качества.…

Подробнее
Внедрение ISO 22000 ( ХАССП )

Внедрение ISO 22000 ( ХАССП )

✔️ ХАССП ГОСТ Р 51705 и ISO 22000 система менеджмента…

Подробнее
ISO 17100

ISO 17100

✔️ ISO 17100-2015 услуги перевода это новый международно…

Подробнее
Внедрение ИСМ

Внедрение ИСМ

✔️ ИСМ интегрированная система менеджмента, окажем…

Подробнее
Внедрение ISO 27001

Внедрение ISO 27001

✔️ ISO 27001 система менеджмента информационной безопасности,…

Подробнее
ISO 22301

ISO 22301

✔️ ISO 22301 система менеджмент непрерывности бизнеса…

Подробнее
ISO 20121

ISO 20121

✔️ISO 20121 системы менеджмента устойчивого развития…

Подробнее
ISO 29001

ISO 29001

✔️ISO 29001 СМК в нефтяной, нефтехимической и газовой…

Подробнее
ISO 37001 BS 10500

ISO 37001 BS 10500

✔️ ISO 37001 BS 10500 система борьбы со взяточничеством✔️…

Подробнее
ISO 28000

ISO 28000

✔️ISO 28000 системы менеджмент безопасности цепи поставок…

Подробнее
ISO 38500

ISO 38500

✔️ISO 38500 стратегическое управление ИТ в организации…

Подробнее
ISO 56002

ISO 56002

✔️ISO 56002 система инновационного менеджмента ✔️ Получите…

Подробнее
ISO 10012

ISO 10012

✔️ISO 10012 системы менеджмент измерений ✔️ Получите…

Подробнее
ISO 21500

ISO 21500

✔️ISO 21500 и ГОСТ Р 54869 системы проектного менеджмента…

Подробнее
ISO 20000

ISO 20000

✔️ISO 20000 Информационные технологии. Управление услугами.…

Подробнее
ISO 31000

ISO 31000

✔️ISO 31000 Менеджмент риска. ✔️ Получите сертификат…

Подробнее
ISO 55001

ISO 55001

✔️ISO 55001 системы менеджмент управление активами…

Подробнее
ISO 26000 и SA 8000

ISO 26000 и SA 8000

✔️ISO 26000 и SA 8000 социальной ответственности✔️…

Подробнее
Внедрение OHSAS 18001

Внедрение OHSAS 18001

✔️Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья…

Подробнее
Внедрение IATF 16949

Внедрение IATF 16949

✔️ Система менеджмент качества в автомобильной промышленности…

Подробнее
ISO 10002

ISO 10002

✔️ISO 10002 Менеджмент качества. Удовлетворенность…

Подробнее
Внедрение ISO/TS 22163 (IRIS)

Внедрение ISO/TS 22163 (IRIS)

✔️ IRIS ISO/TS 22163 система менеджмент качества в…

Подробнее

Кому нужно внедрение системы менеджмента ISO(ИСО)

Несмотря на то, что стандартизация является добровольной процедурой, многие компании постепенно приходят к пониманию преимуществ внедрения и построения системы, соответствующей национальным и международным стандартам. Кроме того, соответствия ISO может стать обязательным условием участия

Стандарты ИСО универсальны и применимы в деятельности компаний самого разного направления. Соответствие требованиям стандарта бизнес-процессов предприятия является в глазах заинтересованных сторон подтверждением эффективности и рентабельности производства.

Преимущества внедрения системы менеджмента

Успешно функционирующая система менеджмента - это стратегический инструмент, решающий вопросы в следующих направлениях:

Можно ли упростить процедуру стандартизации

Предусмотреть все нюансы внедрения системы, работая изнутри, достаточно сложно. Особенно на начальных этапах работы важно заручиться поддержкой экспертов, профессионально занимающихся вопросами сопровождения стандартизации. Определить наличие необходимых ресурсов, роль лидера, приверженность персонала, его компетентность и заинтересованность - это только часть вопросов, позволяющих произвести предварительную оценку готовности предприятия к переменам.

При определенных навыках работы с документацией, наличии специалистов соответствующего профиля, готовности к переходу на новый уровень можно самостоятельно осуществить внедрение системы. Но, к сожалению, при этом не всегда хватает сил, времени и терпения довести сам процесс преобразования до необходимой результативности.

Если ставка делается на использование стандарта как инструмента постоянного улучшения бизнес-процессов организации, мониторинга этих изменений, услуги консалтинговой компании, профессионально занимающихся этими вопросами, станут совсем нелишними. Поэтому прежде чем заказать данную услугу, необходимо определиться, насколько организация нацелена на конечный результат, сколько ресурсов и времени она готова выделить для непростого и трудоемкого процесса внедрения, насколько доверяет консалтинговой компании, предоставляющей помощь.

Этапы работ по внедрению ISO

Степень детализации действий при внедрении системы соответствия стандартам ИСО может меняться в зависимости от характера деятельности организации, и ее окружения. При этом этапы работ выполняются в рамках следующей последовательности действий:

Эффективность преобразований, системный подход к управлению, последовательность действий, приводящих к существенным преобразованиям – вот ключевые задачи, которые достижимы, если к процедуре стандартизации будут привлекаться профессионалы.

Помимо сопровождения процедуры внедрения стандартов в производственные процессы, специалисты нашей консалтинговой компании готовы оказать поддержку при подготовке к диагностическим (предварительным) и сертификационным аудитам. Внешняя оценка независимых экспертов успешности внедрения позволит объективно подойти к рабочим процессам, тщательно подготовиться к процедуре сертификации и выработать стратегию к дальнейшему улучшению системы управления.

© couzcert.ru 2020 All rights reserved."