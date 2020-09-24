Разработка внедрение систем менеджмента ISO ГОСТ Р ИСО Успешность построения бизнес-процессов организации зависит от разных факторов: внешних и внутренних. Применение системного подхода к управлению, стандартизация процессов вносят ощутимый вклад в результативность и эффективность деятельности предприятия. Внедрение систем менеджмента – это реализация принципа постоянного улучшения, снижение издержек производства, повышение инвестиционной привлекательности. Виды стандартов ГОСТ Р ИСО ISO Здесь представлены самые популярные стандарты, если не нашли какой-то стандарт обратитесь к нашим консультантам.

Кому нужно внедрение системы менеджмента ISO(ИСО)

Несмотря на то, что стандартизация является добровольной процедурой, многие компании постепенно приходят к пониманию преимуществ внедрения и построения системы, соответствующей национальным и международным стандартам. Кроме того, соответствия ISO может стать обязательным условием участия

→ в конкурсных закупках;

→ при оформлении требуемых лицензий и сертификатов;

→ выхода продукции за пределы России.

Стандарты ИСО универсальны и применимы в деятельности компаний самого разного направления. Соответствие требованиям стандарта бизнес-процессов предприятия является в глазах заинтересованных сторон подтверждением эффективности и рентабельности производства.

Преимущества внедрения системы менеджмента

Успешно функционирующая система менеджмента - это стратегический инструмент, решающий вопросы в следующих направлениях:

→ оптимизация бизнес-процессов;

→ улучшение финансового результата, сокращение затрат;

→ рост инвестиционной привлекательности;

→ риск-ориентированный подход, встраивание риск-менеджмента в процессы;

→ поддержка деловой репутации торговой марки предприятия;

→ конкурентные преимущества при участии в закупках и торгах;

→ повышение имиджа в глазах партнеров, поставщиков и других заинтересованных сторон;

→ сокращение рисков штрафных санкций со стороны контрольных органов.

Можно ли упростить процедуру стандартизации

Предусмотреть все нюансы внедрения системы, работая изнутри, достаточно сложно. Особенно на начальных этапах работы важно заручиться поддержкой экспертов, профессионально занимающихся вопросами сопровождения стандартизации. Определить наличие необходимых ресурсов, роль лидера, приверженность персонала, его компетентность и заинтересованность - это только часть вопросов, позволяющих произвести предварительную оценку готовности предприятия к переменам.

При определенных навыках работы с документацией, наличии специалистов соответствующего профиля, готовности к переходу на новый уровень можно самостоятельно осуществить внедрение системы. Но, к сожалению, при этом не всегда хватает сил, времени и терпения довести сам процесс преобразования до необходимой результативности.

Если ставка делается на использование стандарта как инструмента постоянного улучшения бизнес-процессов организации, мониторинга этих изменений, услуги консалтинговой компании, профессионально занимающихся этими вопросами, станут совсем нелишними. Поэтому прежде чем заказать данную услугу, необходимо определиться, насколько организация нацелена на конечный результат, сколько ресурсов и времени она готова выделить для непростого и трудоемкого процесса внедрения, насколько доверяет консалтинговой компании, предоставляющей помощь.

Этапы работ по внедрению ISO

Степень детализации действий при внедрении системы соответствия стандартам ИСО может меняться в зависимости от характера деятельности организации, и ее окружения. При этом этапы работ выполняются в рамках следующей последовательности действий:

→ анализ и оценка существующего состояния управления предприятия;

→ разработка программы внедрения системы и создание организационной структуры;

→ определение ответственности и полномочий сотрудников;

→ анализ потребностей и ожиданий заинтересованных сторон;

→ разработка и внедрение документированных процедур (стандартов, регламентов, программ и т.д.);

→ повышение осведомленности и компетентности персонала;

→ модернизация рабочих процессов, встраивание требований стандарта;

→ определение целей и показателей, которые будут отслеживаться в рамках мониторинга улучшения.

Эффективность преобразований, системный подход к управлению, последовательность действий, приводящих к существенным преобразованиям – вот ключевые задачи, которые достижимы, если к процедуре стандартизации будут привлекаться профессионалы.

Помимо сопровождения процедуры внедрения стандартов в производственные процессы, специалисты нашей консалтинговой компании готовы оказать поддержку при подготовке к диагностическим (предварительным) и сертификационным аудитам. Внешняя оценка независимых экспертов успешности внедрения позволит объективно подойти к рабочим процессам, тщательно подготовиться к процедуре сертификации и выработать стратегию к дальнейшему улучшению системы управления.